BBB 24: Fernanda causa polêmica com fala sobre os filhos

Na noite de terça-feira (19), após eliminação de Raquele no BBB 24, Fernanda Bande fez um desabafo com a amiga Giovanna Pitel sobre os desafios da maternidade. A sister revelou ter pensamentos extremos em momentos de exaustão com os filhos, fala que gerou polêmica na web. Ela é mãe solo de duas crianças, uma delas enquadrada no espectro autista.

"Uma função que nasce quando você vira mãe é o botão da demência. Esse botão fica aqui agarrado com o coração. As coisas às vezes estão dando todas errado. Têm dias que você quer matar seus filhos e ser presa. Têm dias que você olha pra essas crianças e fala: ‘se eu morasse num prédio, jogava pela janela". Porque não aguenta, você surta, você quer morrer", disse Fernanda.



Fernanda: “Tô no meu limite, mas foi o que eu falei pra vocês no quarto. Tô com uma função que nasce quando você vira mãe: o botão da demência. Esse botão fica aqui agarrado com o coração. As coisas às vezes tá tudo dando errado, Pitel. Tem dia que você quer matar seus filhos.… pic.twitter.com/Xu7xwO6Hdx — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) March 20, 2024



Nas redes sociais, a declaração dividiu opiniões: “Essa mulher precisa de atendimento psiquiátrico com urgência, não passada de pano. Mães exaustas querem sumir, não matar os filhos”, acusou uma internauta. “Isso aqui são falas de uma maternidade exausta! Ou vocês acham que maternidade é só fotinho como da Viih Tube e Virginia? Não, gente. Maternidade te suga, consome, te cobra, te faz chegar no teu limite e isso não quer dizer que tu é uma péssima mãe”, defendeu outra.



Essa não foi a primeira polêmica sobre falas problemáticas envolvendo a sister. Na tarde desta quarta-feira (20), a Federação Brasileira de Síndrome de Down emitiu uma nota de repúdio por Fernanda ter chamado a também participante do reality, Beatriz, de ‘dodói’ por ‘falta de cromossomo’. “Por meio desta nota, expressamos veemente nosso repúdio às falas capacitistas e discriminatórias proferidas pela participante do reality show Big Brother Brasil 2024, Fernanda Bande, em relação às pessoas que têm alteração cromossômica.”