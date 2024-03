Beatriz derruba Sabrina Sato e internautas pedem expulsão

A visita de Sabrina Sato ao BBB 24 está dando o que falar dentro e fora da casa. Nesta quarta-feira (20), ela esteve na mansão para participar de quadro apresentado pelo humorista Marcos Veras e foi recebida com muito entusiasmo pelos participantes. Eufórica, Beatriz correu para abraçá-la, mas a empolgação foi tanta que Sabrina acabou sendo derrubada no chão. Nas redes sociais, os termos "Beatriz Expulsa" e “Sabrina” se tornaram os dois assuntos mais comentados no X (antigo twitter), com muitos usuários expressando descontentamento com a falta de limites na interação com a apresentadora.



Momentos depois do incidente, a produção emitiu alerta sonoro e puniu Beatriz e Alane, que também acabou se envolvendo na confusão. Ambas foram orientadas a se controlar quando entram convidados no programa e punidas com menos 500 e menos 200 estalecas, respectivamente. Na área externa, Matteus demonstrou preocupação com a afobação das colegas e alertou sobre a importância de evitar acidentes, especialmente com os convidados do reality. Assista!