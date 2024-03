BBB 24: Lucas Buda fica ‘babando’ ao assistir Pitel e Giovanna na pista de dança

Durante a festa da líder Geovanna, iniciada na noite desta quarta-feira (20) no BBB 24, Lucas Buda protagonizou mais um momento sugestivo. O brother não conseguiu esconder seu olhar de interesse enquanto assistia Pitel e a líder da semana em uma performance sensual da música ‘Miss Independent’ do cantor norte americano Ne-Yo.



Nas redes sociais, algumas pessoas brincaram com a situação: “Já sabe que tá solteiro kkkkkk” comentou um internauta, “Pega um babador pra ele” disse um segundo. “O câmera merece um aumento” , escreveu outro. Os dois colegas de confinamento vem acumulando momentos de duplo sentido e uma grande confusão do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Lucas era casado e a até então esposa, Camila Moura, já expôs que pedirá separação do brother por conta dos momentos de flerte entre ele e Pitel dentro do reality.



Alguns usuários das redes saíram em defesa de Camila: “Mano! Se eu vejo meu marido, fazendo isso pro Brasil todo ver, não sei nem o que eu faço. Deus tenha misericórdia dele kkkkkk” comentou. “Depois dizem que a ex dele quer biscoito. Esse calabreso não vale um torresmo velho da estufa do boteco” disse uma outra pessoas. Ao longo da noite, os dois protagonizam um outro momento onde dançam colados enquanto tocava um charme ao fundo.



Na tarde de quarta-feira (20), Camila, que se tornou uma influenciadora procurada pelas marcas e já acumula 2,8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 100 mil no Tik Tok, usou os stories para falar sobre as situações chatas de dentro do programa, mas afirmou estar focada em continuar sua vida e seguir com os trabalhos que vem sendo convidada para realizar. “Aqui estou eu depois de um dia de loucuras, um dia de notícias não tão bacanas sobre o que aconteceu dentro da casa, sobre certas coisas enfim. A vida continua! Aqui fora minha vida tudo continua!”.