Popó aceita lutar contra Vitor Belfort

O tetracampeão mundial aceitou o desafio! Nesta quinta-feira (21), o pugilista Acelino “Popó” Freitas finalmente cedeu às provocações do ex-lutador do UFC, Vitor Belfort, e confirmou que está disposto a enfrentá-lo em uma luta de boxe.



“Vivo recebendo vários desafios e um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que está apagado, que está na m*** aí no mundo da luta. Ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara insuportável. E me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até da minha estética (...) O seu desafio, eu aceito”, anunciou o boxeador em vídeo publicado no Instagram que já conta com mais de 1,8 milhões de visualizações.



Após se aposentar em 2017, Popó voltou aos ringues em 2022 para lutas de exibição contra celebridades. A última apresentação foi em fevereiro, quando nocauteou no primeiro round o ex-BBB Kleber Bambam. No próximo sábado, em Florianópolis, Popó enfrenta o empresário Guilherme Grillo, no evento Danki Fight Show.