‘Não agredi ninguém’, diz Jojo Todynho após confusão com a colega na porta da faculdade

Jojo Todynho se envolveu em uma confusão na porta da faculdade. Um vídeo onde a cantora supostamente teria agredido uma colega de turma viralizou na manhã desta sexta-feira(22), nas imagens é possível ver uma confusão entre as estudantes de Direito. Ainda pela manhã, Jojo fez questão de vir a público, através de seu perfil no Instagram, esclarecer a situação e negar a suposta agressão.



"Eu não agredi ninguém. Tem gente da organização da escola que pode confirmar. E muito menos ameacei, porque vocês sabem que eu não sou uma mulher de ameaça", começou Jojo em seus stories. As imagens foram publicadas pelo Portal Léo Dias e Jordana explicou que a confusão aconteceu após uma pessoa perguntar no grupo da turma se ela havia comparecido à aula.



De acordo com Jojo a colega envolvida na confusão já vem fazendo deboches e provocações há algum tempo. “Essa bonita aí está desde as outras aulas de deboche comigo, mas até aí tudo bem e eu arquivando. Aí uma outra bonita, desocupada! Porque eu acho que grupo de faculdade é para falar sobre trabalho de faculdade, não para fazer fofoca e nem querer saber da vida do outro. Botou assim: “A tal da Todynho foi pra faculdade hoje? ” Aí essa aí (menina envolvida na discussão) respondeu: ‘Não kkkkk’ ai depois botou ‘Ih, tá sim, nem vi’.”



Por fim, a cantora alegou que a mulher se ‘armou’ para ela após ser questionada e por esse motivo a situação chegou na discussão acalorada: "Eu não devo satisfação nem pra ela nem pra ninguém. Se eu vou, se eu não vou, por que elas não pagam. Elas viraram fiscais? Grupo de faculdade é para falar sobre trabalho. Aí ela se armou pra mim e aconteceu o que tá aí no vídeo. Mas não agredi ela em momento nenhum, tem a supervisora Nilma, tem várias pessoas que estavam na situação. As pessoas tem que parar com essa mania de se meter e opinar na vida do outro."



Na web as pessoas reagiram ao registro: “Jojo Todynho fica pagando de boazuda até encontrar alguém que é 3x e mostrar o que é ser doida de verdade. Qual é o fascínio para engajar em confusão em todo o lugar que vai?” comentou um internauta. “A Jojo Todynho tava trilhando uma carreira tão maneira né? De uns meses pra cá ta desandando. Que pena.” comentou um outro usuário das redes.

Jojo Todynho falando que não bateu em ninguém, foi só tirar satisfação porque as meninas estão cuidando da vida dela e debochando quando ela não vai para a faculdade pic.twitter.com/bbHOuopVGB — Gio (@gi0vannemendes) March 22, 2024