Luísa Sonza confronta repórter durante transmissão ao vivo do Lollapalooza

Durante a transmissão ao vivo do festival Lollapalooza nesta sexta-feira (22), a cantora Luísa Sonza protagonizou um momento constrangedor ao repórter do Multishow, Guilherme Guedes. A cantora recordou uma fala do jornalista sobre seu desempenho vocal após a performance de Luísa com Demi Lovato no The Town em 2023."Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando muito mais ainda" afirmou a cantora. Guilherme por sua vez respondeu "Tá bom, combinado!". Veja!