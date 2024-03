Oruam se justifica após críticas por homenagem ao pai, Marcinho VP, no Lollapalooza

O trapper de 22 anos, Oruam, usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após apresentação, neste domingo (24), no festival de música Lollapalooza. Na ocasião, o cantor usou uma camisa pedindo a liberdade e estampando o rosto de seu pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho.



Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Mc Oruam, começou a fazer sucesso em 2021 e não é a primeira vez que presta homenagem ao pai preso. Através de um texto em seu Instagram, o artista se justificou: “Meu pai foi preso com 20 anos, quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado numa cela de seis metros quadrados, com duas horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, vê-lo uma vez por mês, por poucas horas, e através de um vidro, sem nenhum contato físico”, iniciou ele.



Em outro trecho do desabafo o trapper disse: "A cadeia deveria servir para ressocializar, e não para torturar. Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o Estado realmente deixe você vir como é de direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai e nem de querer vê-lo em liberdade".



Marcinho VP está preso desde 1996. Condenado por tráfico de drogas e homicídios, penas somam 44 anos de prisão. Atualmente, o traficante está no presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR).



"Te amo, pai. O maior sonho da nossa família é ter você com nós. Estamos ansiosos pra que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance. Parem de tirar meu direito de filho de amar meu pai e honrar ele”, finalizou Oruam.

Ao vivo no Palco do Lollapalooza pic.twitter.com/CObhdIHQkt — 22 (@Oruam22__) March 24, 2024