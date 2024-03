BBB24: Fernanda já foi presa por furto de energia, popular 'gato'

Nesta segunda-feira (25), o vídeo de apresentação da participante Fernanda Bande para o Big Brother Brasil 24 viralizou após internautas descobrirem que ela foi presa em 2022 por fazer uma ligação direta na rede de distribuição de energia elétrica, prática conhecida como "gato". No registro divulgado no início do reality, a sister se descreveu como eletricista nas horas vagas. "Esse eletricista foi muito deboche, gente", brincou um espectador na web. "Ela mesma subiu no poste e puxou aquele gatinho", ironizou outro.



Fernanda foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ por subtrair energia elétrica para benefício próprio. A confeiteira foi detida em flagrante pelo crime e liberada após passar algumas horas na delegacia mediante pagamento de fiança estipulada em R$ 1 mil. Após cumprir cláusulas de acordo com o MPRJ, que exigia quitação de multa e ressarcimento da ENEL Distribuição S.A, sister teve a punibilidade extinta e o processo foi arquivado.

bem que ela disse que nas horas vagas ela era eletricista, MÃEEEE pic.twitter.com/nJrKUIbvBN — ؘ (@joltinhaz) March 25, 2024