Influenciadora provoca confusão ao jogar dinheiro pela sacada de prédio

A influenciadora Fernanda Coxta, que possui aproximadamente 734 mil seguidores no Instagram, gerou tumulto ao jogar dinheiro pela sacada de um prédio na rua 25 de Março, uma das principais áreas comerciais de São Paulo. Caso aconteceu nesta segunda-feira (25), dia em que foi celebrado os 159 anos do local. Dezenas de pessoas se aglomeraram para pegar as notas e disputa causou confusão Segundo Fernanda, foram distribuídos R$ 25 mil. "Vamos celebrar", escreveu ela em publicação nas redes sociais.

emocionante a história dela que não tinha como trocar dinheiro pra pedinte anos depois corta pra ela distribuindo cédulas de 100 na 25 de março nossa lindo isso pic.twitter.com/zS1UYGzuLV — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) March 25, 2024