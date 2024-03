Nesta segunda feira (25), um entregador conhecido como AkinnN7 comoveu internautas ao fazer desabafo logo após ter a bicicleta que utilizava no trabalho ser roubada em shopping no bairro de Botafogo, no Rio. O vídeo viralizou nas redes sociais e chamou atenção do rapper MC Ryan SP, que decidiu doar uma moto para o jovem de 20 anos. O músico fez uma transferência de R$ 10 mil para que AkinnN7 pudesse adquirir o veículo. "Não quero ver tu chorando, não, mano. Quero ver amanhã você comprando a sua moto e postando no Instagram, que eu vou repostar", escreveu Ryan em mensagem para o entregador.



Grato pelo gesto de solidariedade, AkinnN7 então gravou um novo vídeo para agradecer ao artista. "Tropa, o Ryan me mandou aqui R$ 10 mil agora. Papo reto, estou sem palavras. Não vou nem conseguir dormir hoje. Amanhã cedinho vou ser o primeiro da fila para comprar a minha moto. Só tenho a agradecer ao Ryan”. Assista!

Entregador tem a bicicleta roubada no shopping de Botafogo e se desespera! pic.twitter.com/lu1UZq4U4o — Pastor Mala (@Prmalaoficial) March 25, 2024 Comovido por roubo de bicicleta, MC Ryan dá moto para entregador



Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/aD2fAAdHU2 — Jornal Meia Hora (@meiahora) March 26, 2024