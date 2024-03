Maiara rebate criticas após surgir mais magra nas redes sociais

Nesta segunda-feira (25), a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, rebateu criticas sofridas na web após surgir mais magra em registros nas redes sociais. Para fãs que se mostraram preocupados com sua saúde, ela afirmou estar bem e saudável. Atualmente com 47kg, a famosa revelou que realiza o processo de emagrecimento com acompanhamento médico. “Agora eu estou no meu melhor físico. Estou com 36 anos. Estou ótima e superfeliz”, comentou a artista, que afirmou já ter pesado 85kg.



Maiara prosseguiu o desabafo. ""Comecei esse processo há cinco anos. Fiz uma lipoaspiração, bariátrica. Há 14 meses, engordei de novo. Sanfona, né? Fui parar nos 75 kg. Estava quase indo para a segunda bariátrica (...) Foi uma operação de guerra para emagrecer (...) O meu 'gostosa' é estar assim. É me olhar no espelho para me sentir bem. Me sinto mais confortável com meu corpo assim", afirmou. Assista!

Maiara, da dupla com Maraisa, mostra rotina de treinos nas redes sociais. pic.twitter.com/i1tQB9EXRt — POPTime (@siteptbr) March 25, 2024 FAMOSOS: Maiara tranquiliza fãs que estavam preouculados com sua saúde após ela emagrecer muito: