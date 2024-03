Samara Felippo revela que Leandrinho não paga pensão há dois meses

Na tarde desta terça-feira (26), Samara Felippo usou mais uma vez as redes sociais para expor problemas relacionados ao ex-marido, Leandrinho Barbosa. Dessa vez, a atriz afirmou que o pai de suas filhas, Lara e Alicia, está devendo dois meses da pensão alimentícia acordada na justiça. Ela disse ainda que não sabe se a situação é uma retaliação ao primeiro pronunciamento, onde acusou o ex-jogador de basquete de aplicar um golpe na venda do imóvel onde moravam quando eram casados. A atriz relata que apenas durante o processo de divórcio descobriu que a propriedade, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, estava no nome do irmão de Leandrinho e, portanto, não teria direitos sobre o bem após a separação.



No novo desabafo, a famosa explica que o ex-marido já tentou diminuir o valor da pensão alegando “falta de condições” para arcar com os custos de todos os filhos que possui. Ele é pai de outras duas meninas, frutos do atual casamento com a modelo Talita Rocca. Samara revelou também que Leandrinho emprestou uma quantia milionária para Talita após o pedido de revisão dos valores da pensão: "Esse pai, que queria reduzir o valor da pensão das primeiras filhas, no ano de 2021, aí que vem a bomba, empresta R$ 1,5 milhão para a atual esposa. Ué, mas se não tem dinheiro para pagar a pensão, está sobrando para quem pode emprestar? Como é que explica isso?”, questionou ela no vídeo.



“Sigo por aqui aguardando um posicionamento que não seja uma nota de repúdio covarde e mentirosa”, disse a atriz em referência à nota publicada pelo ex-marido negando as acusações. Samara e Leandrinho foram casados entre 2008 e 2013.