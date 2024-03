Vídeo: Galvão narra gol do Brasil da arquibancada

Fás puderam matar a saudade de ver um gol da seleção brasileira narrado por Galvão Bueno. Direto da arquibancada do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o comunicador relembrou os velhos tempos e soltou a voz no gol de Lucas Paquetá que decretou o empate com a Espanha por 3 a 3, nesta terça-feira (26). "Olha só! Narrei o gol de empate da seleção junto com a galera no Santiago Bernabéu. Matei as saudades', escreveu Galvão na legenda do vídeo que publicou no X. Ele se aposentou em 2022, após narrar a última das 11 Copas do mundo em que trabalhou. Foram 41 anos de trabalhos prestados à TV Globo. Assista!

Olha só!! Narrei o gol de empate da seleção junto com a galera no Santiago Bernabéu!! Matei as saudades!! pic.twitter.com/s0YCqBBWyl — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 27, 2024