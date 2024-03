Após polêmica no BBB, Diretor de 'A Fazenda' publica suposta indireta

Rodrigo Carelli, diretor do reality "A Fazenda", da TV Record, usou as redes sociais para mandar uma suposta indireta ao BBB 24. A publicação foi feita na noite desta terça-feira (27), momentos depois do polêmico discurso do apresentador Tadeu Schmidt que acabou não resultando na expulsão de Davi e Bin Laden. A TV Globo foi alvo de críticas na web por não punir os participantes, que no dia anterior haviam protagonizado uma discussão para lá de acalorada.



"É cada uma que a gente tem que ver, né galera? Bora esperar que a fazendinha já já tá chegando com muitas novidades", escreveu Carelli em tom que internautas consideraram de deboche com a emissora concorrente.