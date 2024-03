BBB 24: Após fala sobre Davi, Fernanda é acusada de racismo por internautas: "vai arrumar emprego de segurança num prédio"

Após desabafar sobre os desafios de sua vida pessoal e os seus medos pós reality, Fernanda Bande causou mais uma polêmica na madrugada desta quinta-feira (28), durante uma conversa com Giovanna Pitel. A participante do BBB 24 falou sobre o favoritismo de Davi, mas durante a conversa a fala de Fernanda sobre “arrumar um emprego de segurança num prédio” chamou atenção da web e gerou opiniões sobre o comentário da participante.



"Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço. Não quero mais, não vim pra bater palma pra palhaço! Comprometimento de c* é uma rol* bem grossa, sai fora…” começou Fernanda, “é um jogo de comprometimento” continuou ela irônica, repetindo uma fala de Davi durante a conversa que tiveram. “Talvez esse comprometimento foi o que levou ele para os R$3 milhões.”, comentou Pitel. “Ah, vai bater continência na casa do car*, vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f***. Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar R$ 3 milhão." finalizou Fernanda com a fala polêmica.

Vários internautas apontaram racismo na fala de Fernanda: “Fernanda acabou de dizer que Davi tinha que procurar um emprego como segurança de prédio. Essa fala é totalmente racista, muito racista!! O pior de tudo é a Pitel concordar e dá risada.” disse um espectador. "Fernanda mostrou seu pior lado novamente nessa madrugada. O comentário da Loba sobre Davi foi péssimo. Indefensável.” comentou um segundo. “São essas falas da Fernanda que me fazem não torcer para ela! Fala preconceituosa, não? Poxa, precisa disso? “ disse outra. “Aqui ela foi racista... e em outros momentos bastante preconceituosa tb! Mas tbm né... vai puxar em quem ela votou... tirei do meu pódio agora.”



O Influenciador Adalberto Neto, conhecido nas redes por suas análises sobre as situações problemáticas sobre o racismo, também fez uma análise sobre o comentário da sister: “A Fernanda do BBB 24 é a típica colega de trabalho ou de escola que assim que você chega a primeira coisa que faz, é te discriminar por alguma característica física sua, depois que ela vê que você é elogiado no trabalho, na escola tira boas notas, ai ela começa a se aproximar e vem com aquelas desculpas esfarrapadas ‘eu sempre gostei de você’ ”, disparou o influenciador em sua análise.

A equipe de Fernanda emitiu uma nota, na tarde desta quinta-feira (28), afirmando que qualquer das pautas levantadas sobre a participante serão debatidas com ela após o confinamento, além disso apontou que a torcida adversária estaria perseguindo a confeiteira: “Observamos ao longo dos 80 dias de reality que, sempre que Fernanda está em ascensão no jogo, ocorre uma perseguição intensa por parte da “máfia digital”. Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela, algo que não acontece com o lado oposto.”

