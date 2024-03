Realizada! Jojo Todynho comemora chegada aos dois dígitos na balança

Na manhã desta quinta-feira (28), Jojo Todynho celebrou mais uma conquista com seus seguidores. Em meio a processo de emagrecimento, a influenciadora comemorou a chegada aos 99 quilos. “Ai, meu Deus. É isso, amor. É só desacreditar de mim que eu fico super, hiper, mega feliz”, comentou em vídeo publicado no Instagram. A cantora emagreceu cerca de 47 quilos desde agosto de 2023, quando fez uma cirurgia bariátrica. Além de realizar o procedimento, Jojo mudou hábitos alimentares e mantém rotina de exercícios físicos. Confira!

Jojo Todynho mostra evolução do corpo em processo de emagrecimento pic.twitter.com/Q4RLV1Qfro — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) March 28, 2024

A cirurgia foi feita através do método bypass, que tem o objetivo de tratar a obesidade grave. Desde a realização do procedimento, Jojo não escondeu dos fãs as dificuldades enfrentadas. "Realidade de um bariátrico: só consigo comer dois pedacinhos de frango, um creminho, não vou conseguir comer a salada. A gente perde total o prazer de querer comer. Você passa muito mal. É ruim? É. Me arrependo? Não. Mas não tenho prazer nenhum", desabafou em novembro de 2023.O procedimento ‘bypass’ é feito por um desvio, reduzindo o espaço para o alimento e levando-o ao intestino inicial, o que acarreta em alterações hormonais que proporcionam saciedade e diminuição da fome do paciente. O estômago é reduzido com cortes ou grampos e é feita uma alteração no intestino para conectá-lo à parte do estômago que irá permanecer funcional. No Brasil, o método de 'bypass' é realizado em 70% das cirurgias, sendo o mais praticado no Sistema Único de Saúde (SUS).