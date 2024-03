Verdade ou Marketing? Ex de Lucas do BBB 24 é vista na saída de motel com suposto novo affair

A influenciadora Camila Moura, ex-parceira de Lucas Buda, participante do BBB 24, parece ter seguido em frente após anunciar o término da relação. Nesta quinta-feira (28), ela foi fotografada na saída de um motel em São Paulo acompanhada de homem ainda não identificado. Nas imagens, ela aparece cobrindo o rosto em aparente tentativa de não ser identificada.



Na web, porém, muitos expressaram ceticismo em relação à naturalidade da cena e sugeriram que a exposição foi planejada. “Tá com cara de armação isso”, escreveu uma internauta. “Tão natural quanto a luz do dia”, ironizou outra. “Que motel é esse que não tem garagem privativa?”, questionou uma terceira.



No Instagram, Camila se pronunciou sobre o flagrante. "Não tenho um dia de paz", desabafou. A influenciadora solicitou divórcio após Lucas flertar com Pitel no reality e desde então vem ganhando visibilidade nas redes sociais. Ainda confinado, o professor de capoeira já desconfia do fim do casamento. Quando foi anjo, não recebeu mensagem de Camila, e na atividade de Páscoa, ficou desapontado ao descobrir que não havia foto da esposa.