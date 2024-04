Fernanda emociona web ao reencontrar filho

Depois de ser eliminada no BBB 24 e cumprir agenda pós reality, Fernanda Bande emocionou a web na noite desta segunda-feira (1) ao reencontrar o filho, Marcelo. Em vídeo publicado no Instagram, a confeiteira não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar o menino, enquadrado no espectro autista.



“Estava com saudade de mim? Quem sou eu?”, perguntou a ex-BBB para Marcelo. “Fernanda”, afirmou o pequeno. “Eu sou o que sua?”, continuou. “Mamãe”, respondeu ele, emocionando a confeiteira.

Na legenda do vídeo, os administradores das redes da ex-sister descreveram o reencontro: “Chegou o momento tão esperado do reencontro entre Fernanda e Marcelo e não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes. Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena. Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade. E ela, nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que através de toda visibilidade conquistada, poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou para que ele possa florescer e se desenvolver.”

"Ah, Fernanda! Meu olho cheio d’água aqui essa hora", comentou o influenciador Felipe Theodoro. "Que Deus os abençoe!!", escreveu o ex-BBB Ricardo Alface. "Ela chorou. Ele chorou. Eu chorei junto", disse um internauta. Assista.