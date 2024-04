Famosos na web, mãe e filho são símbolo da luta pelo direito dos autistas

Em 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo, a sociedade é lembrada sobre a importância de combater preconceitos e sermos mais inclusivos. Sucesso na web com mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, Dalva Tabachi e o filho Ricardo, enquadrado no espectro autista, são símbolo desta luta.



Nos vídeos publicados pela mãe nas redes sociais, Ricardo compartilha pensamentos, ideias, dúvidas, curiosidades e vontades. Fala um pouco de tudo e sempre de forma muito transparente. A sinceridade e espontaneidade do rapaz cativaram o público. “Deixa eu ver os vídeos do Ricardo todos os dias? Porque não tem vídeos todos os dias? Amo!”, comentou uma seguidora. “Eu quero muito ser amiga do Ricardo! Eu deixo ele me chamar de chata”, brincou outra.



Dalva vive no Rio de Janeiro com o marido e os quatro filhos. É escritora, empresária e acima de tudo uma dedicada mãe, que compartilha a jornada de amor e aprendizado ao lidar com o Transtorno do Espectro Autista de Ricardo. Em 2006, lançou seu primeiro livro: “Mãe, me ensina a conversar”, baseado nas anotações e observações sobre a trajetória do filho. A segunda publicação veio em 2013, com o título “Mãe, eu tenho direito!”, na qual deixa um recado para mães que passam por situação semelhante: "Cuidem dos filhos com muita fé e nunca desistam de tentar trazê-los à realidade".



O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, dificuldades na comunicação e interação social, bem como padrões repetitivos e estereotipados de comportamento. Para cada caso, existem terapias específicas que auxiliam pacientes a melhorar relação com o mundo ao redor.