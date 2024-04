A modelo Karoline Lima se pronunciou sobre vídeo polêmico no qual Tainá Castro, influenciadora e atual namorada de Eder Militão, chama atenção de Cecília, filha de um ano e oito meses do ex-casal. Em vídeo no Instagram nesta terça-feira (2), a modelo cobrou explicações do jogador do Real Madrid, que disse não ter visto nada demais não atitude da atual. “Eu não permito e nunca vou permitir que qualquer pessoa fale de forma rude com a minha filha”, afirmou a modelo.



Karoline Lima e Eder Militão namoraram por 1 ano e 9 meses e se separaram durante a gestação de Cecília. No início de 2024, Karoline assumiu relacionamento com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e ex-marido de Tainá Costa, com quem tem 2 filhos, Helena de 4 anos e Pedro, de 2 anos.

Namorada de Militão dá 'bronca' em filha de Karoline Lima e modelo reage#MeiaHora pic.twitter.com/puHfjG6uCH — Jornal Meia Hora (@meiahora) April 3, 2024