Carlinhos Maia é criticado por mostrar funcionárias limpando coqueiros sem proteção

O influenciador Carlinhos Maia virou assunto na web, nesta quarta-feira (3), após compartilhar imagens de funcionárias na sua mansão, em São Paulo, limpando coqueiros sem proteção. Após o vídeo viralizar, internautas fizeram duras críticas ao conteúdo. "É surreal elas sendo colocadas em risco pra limpar um coqueiro. Quem limpa coqueiros?", questionou um seguidor. “Esse Carlinhos Maia é um micoso, colocando as empregadas dele sem equipamento nenhum de proteção para limpar coqueiros. Senso ele nunca teve né?”, comentou outro.



Diante da repercussão do caso, o humorista respondeu com ironia e explicou ter feito uma sátira contra patrões que exploram os empregados. Conhecido por criar personagens e contar histórias nas redes sociais, Carlinhos costuma brincar com as funcionárias durante a rotina de trabalho.

Carlinhos Maia colocou suas funcionárias para limpar um coqueiro sem proteção, olhem a altura disso?



e esse servo da “moral” e dos bons costumes teve coragem de falar do caráter da fernanda. LIXO! pic.twitter.com/cbHajJRMKx — Carlos Henry (@uaicarloshenry) April 3, 2024