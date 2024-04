Vídeo: Fernanda surpreende multidão ao surgir deitada em cama no calçadão de Nova Iguaçu

Fernanda Bande, 15º eliminada do BBB 24, causou alvoroço nesta quarta-feira (3) ao surgir deitada em cama no calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A brincadeira foi feita em alusão à fama que ex-sister ganhou no reality por passar boa parte do temo deitada no quarto Gnomos.



Os vídeos de Fernanda interagindo com populares e sendo carregada por seguranças viralizaram na web. ''Como tem gente que odeia ela? Nâo tem como", comentou uma internauta. ''Ela tem o povo", brincou outra. "Muito diva, convertendo hate em engajamento", afirmou uma terceira. A ação fez parte do quadro do humorista Diogo Defante que vai ao ar na próxima edição do programa 'Domingão do Huck', na TV Globo.

A FERNANDA TODA ENROLADA SENDO CARREGADA PELA PRODUÇÃO KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/HA1MVXOIH7 — lorrany (@tweetalorrany) April 3, 2024