Jojo Todynho revela ansiedade para chegada de filho adotivo

Nesta quarta-feira (3), Jojo Todynho desabafou nas redes sociais sobre o filho adotivo que chegará em breve. A cantora compartilhou medos em relação aos desafios da maternidade e revelou estar cada vez mais ansiosa a medida que se aproxima o momento de receber a criança.



"E eu, que daqui a pouco estou com um negão de 3 metros falando: 'Oi, mãe' para mim? Como é que eu vou aguentar? Não vou aguentar", previu a cantora depois de comentar que está ficando velha e se sente apreensiva em ver o filho crescer rápido demais.



"Daqui a pouco alguém na minha casa, me chamando de sogra, sentada no meu sofá... Eu não estou preparada para esse futuro. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: o meu negão é lindo. Lindo aquele olhão dele de jabuticaba, eu fico doida", babou a futura mamãe.

Ainda não há data definida para a chegada do filho, mas Jojo prometeu continuar atualizando os seguidores sobre o processo de adoção.