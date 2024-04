Influenciador faz análise, após Paulo Ricardo ignorar Davi durante festa no BBB 24

O cantor Paulo Ricardo virou debate nas redes sociais, após sua participação na festa da noite de quarta-feira (03), no BBB 24. Tudo porque ao se despedir, o cantor decidiu se aproximar dos integrantes do Top 8 do reality abraçando um por vez, exceto Davi. A situação rendeu uma análise do influenciador Adalberto Neto, que soma mais de um milhão de seguidores, unindo TikTok e Instagram.



“Nós pessoas pretas costumamos lidar com falsos amigos que se aproximam por interesse, mas num primeiro momento que podem soltam a nossa mão e com o desprezo e esse dói”, iniciou Adalberto. “O desprezo é o que te deixa impotente. Te enfraquece, te entristece, faz você chorar por dentro. O desprezo te paralisa. Por que logo eu? O que tem de errado comigo? Só comigo? Ver alguém sofrer desprezo e se identificar também doí”, continuou a análise.



“Davi quando você sair da casa do BBB 24 campeão, eu vou fazer questão de te dar um abraço bem forte pra compensar todos que você não recebeu. São muitos os braços que não querem confraternizar com seus abraços e eu sei bem o que é isso, mas fica forte daí que você me fortalece daqui garoto, não só a mim, mas um monte de gente!”, disse o influenciador.



Outros internautas seguiram a opinião de Adalberto e não aprovaram a postura do artista: “É de cortar o coração! Vai falar que não viu? Justamente a pessoa que o Brasil inteiro tá vendo, o cantor antiético @PauloRicardo não vê. Não somos nós que vemos racismo em tudo, vocês que literalmente fingem não nos ver ou fingem não ver o racismo podre de vocês!”, comentou o ex-BBB Fred Nicácio. “Que tristeza. Ele pula o Davi e abraça todo o resto. O que esse menino passou nesse programa, nunca ninguém passou.”, comentou um internauta.



Até o início da tarde desta quinta-feira (04), Paulo Ricardo não havia se pronunciado sobre o assunto.