BBB 24: Bia usa cascas de banana em biquini e leva punição gravíssima

Na tarde desta quarta-feira (4), a participante do BBB 24 Beatriz Reis novamente customizou sua roupa com cascas de fruta. Dessa vez, colocou bananas no biquini. Ela já havia sido avisada pela produção do reality, na última segunda-feira (2), sobre os riscos do contato das cascas de fruta com a pele. Na ocasião, fez um top usando laranjas. Por desobedecer a recomendação, recebeu uma punição gravíssima e colocou toda casa no “Tá com Nada”, situação na qual os brothers passam a se alimentar somente com itens básicos, como arroz, feijão, goiabada e café.



Bia estava na área externa usando o biquíni coberto por cascas de bananas quando foi avisada sobre a perda de 500 estalecas. "Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas", disse a voz nos alto-falantes.

Momento em que Beatriz leva punição gravíssima e perde -500 estalecas por fazer roupa com cascas de banana. #BBB24



