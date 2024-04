Aqui é Brasil! Mutirão de brasileiros eleva seguidores do coadjuvante de série após protagonista ignorar fãs

Vocês pediram, então tá na mão: O vídeo do @vince_martella, vulgo Greg, dublado em português! https://t.co/1R7uCl5SBA pic.twitter.com/HGoyMKDK6Q — Erick Bougleux (@erickbglx) April 3, 2024

Não há dúvidas de que o sitcom “Todo Mundo Odeia o Chris” é um feito aqui no Brasil. Nesta sexta-feira (5), Vincent Martella, ator que interpretou o Greg, melhor amigo do protagonista, virou assunto essa semana e atingiu a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram.Tudo começou depois que o artista veio ao Brasil e publicou uma foto vestindo uma camiseta com a frase “Eu sou famoso no Brasil” com a seguinte legenda: “Oi, Brasil”. Diferente de Tyler James Williams, protagonista da série, que já reclamou publicamente sobre a quantidade de comentários em português nas suas publicações, Vincent Martella abraçou o Brasil com unhas e dentes, os fãs da série retribuíram o sentimento organizando um mutirão para que o ator alcançasse seu primeiro milhão no Instagram.Na quarta-feira (3), depois de conquistar seu primeiro milhão, Vincent comemorou com uma live no Instagram, agradecendo aos fãs brasileiros. “Foi muito divertido assistir a isso hoje”, comentou o ator. Hoje Martella acumula mais de 4 milhões de seguidores e ultrapassa os 2,3 milhões de Tyler, protagonista do seriado. Confira!