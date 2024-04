Vídeo: Ex de Preta Gil pede desculpas públicas por traição

Na tarde desta segunda-feira (9), o ex-marido da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy, compartilhou nas redes sociais vídeo em que pede desculpas publicamente por ter traído a cantora. Em maio do ano passado, durante o tratamento de câncer da artista, o casamento de oito anos chegou ao fim após Preta descobrir um caso extraconjugal entre o personal trainer e sua ex-estilista, Ingrid Lima. No longo desabafo, Rodrigo admite erro e critica julgamentos que recebeu na internet.

"Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e atentam contra a própria vida. É terrível. A internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. Eu preciso dar continuidade a minha vida e não é justo que eu seja crucificado, apedrejado e perseguido pelo resto da minha existência como se eu não tivesse direito de reconstruir minha vida", afirmou.



Rodrigo revelou ainda ser grato por tudo que viveu com a cantora. “Eu não estou aqui para arrumar confusão, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Isso aqui não é justificativa de nada. Isso aqui é um pedido de desculpas publicamente”.