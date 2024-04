O grande encontro! Ricardo Tabachi realiza sonho de conhecer Bruno e Marrone

E o tão aguardado encontro aconteceu. No último sábado (6), Ricardo Tabachi realizou o grande sonho de almoçar com os sertanejos Bruno e Marrone. O registro foi publicado nas redes sociais da dupla nesta quarta-feira (10) Ricardo, filho da escritora Dalva Tabachi, é diagnosticado com transtorno do espectro autista e ficou conhecido na internet através dos vídeos gravados pela mãe, que mostram sua espontaneidade e carisma. Hoje Dalva conta com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram.



“Eu sou o Ricardo, da Dalva. Agora eu sou famoso”, se apresentou o rapaz. De forma descontraída, Bruno pergunta se ele já está ganhando dinheiro com a fama. “Ainda não, pessoal só tira foto minha e vai embora”, respondeu Ricardo com a habitual sinceridade, arrancando risos dos cantores.



As conversas para realização do encontro começaram após Ricardo revelar a admiração pela dupla em um dos vídeos publicados na web. “Mãe, eu quero ser fã do Bruno Marrone, eu quero almoçar com o Bruno Marrone, jantar fora com Bruno Marrone. Eu quero lanchar com ele”, afirmou.

Eu tô passandoooooo maaaallll com o encontro do Ricardo com Bruno e Marrone KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/7l7uBlnXpt — Sofreneja (@SofrenejaOf) April 10, 2024 @brunoemarroneoficial_ Bora, Ricardo! Bora ir para o nosso show, convidado especial e bora organizar o jantar também. Obrigado pelo carinho e a gente te espera no nosso show, hein? ♬ som original - Bruno & Marrone