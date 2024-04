BBB 24: Web resgata momento 'sensitivo' de Deniziane após beijo de Matteus e Isabelle

Durante festa do BBB 24 na madrugada desta quarta-feira (11), Matteus e Isabelle finalmente se beijaram. Os dois vinham flertando há algumas semanas e o romance parece finalmente ter engrenado. Após o aguardado acontecimento, internautas resgataram um momento “sensitivo” de Deniziane Ferreira, com quem o gaúcho se relacionou anteriormente na casa. Em trecho que viralizou no X, ela conta um sonho que teve com Matteus beijando outra mulher.







mds a deniziane já tinha sonhado com o beijo mabelle e aconteceu no quarto fadas mesmo #bbb24 pic.twitter.com/D29F2sSBsL — PAIVA (@paiva) April 11, 2024



"Eu colocaria o Matteus pra sair do programa depois do sonho que tive", disse Deniziane, que foi questionada por Beatriz: "Matteus te traía?" "Sim, safadinho. Eu cheguei no quarto e ele estava com a menina enganchada assim nele. Não sei quem é. A menina estava assim, sentada em você. E ele (Matteus) dando ideia. Safado", contou a mineira. Na ocasião, os colegas do quarto fadas ainda provocaram dizendo saber quem era a menina e riram da situação.Matteus e Deniziane viveram um affair que chegou ao fim depois da sister alegar medo da relação estar ‘atrapalhando o jogo’. O rompimento aconteceu antes mesmo da sister deixar a casa do BBB 24.