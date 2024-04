É uma competição? Marlon Wayans entra na onda e faz declaração para o Brasil

Registrado! Nesta sexta-feira (12), o ator Marlon Wayans, conhecido por seu papel em "As Branquelas", mostrou seu carinho pelo Brasil em uma postagem no Instagram, "Vejo todo esse pessoal com camiseta dizendo o quanto são famosos no Brasil… Mas eu sou o MAIS FAMOSO DO BRASIL. TE AMO, BRASIL, MUITO", escreveu o artista na legenda de uma foto vestindo uma camisa que diz “Calma gente, vocês tem fãs… Eu tenho CPF”.



Marlon é puro suco do Brasil! Em 2023 o ator esteve presente na Farofa da Gkay, fez tatuagem e chegou a ficar com a ex-BBB Gabi Martins.



Nos ultimos dias, os brasileiros tem sido o foco dos gringos! Tudo começou depois que Vincent Martella, o ator que viveu Greg, em ‘Todo mundo odeia o Chris’, postou uma foto vestindo uma camisa com a frase ‘Eu sou famoso no Brasil’. Resultando em milhares de seguidores no Instagram, Vincent contava com um pouco mais de 200 mil seguidores, hoje possui 6 milhões. Hoje o nosso eterno Greg publicou uma foto vestindo a camisa do Brasil com a legenda “Sextou Brasil”. Confira!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vincent Martella (@thevincentmartella)