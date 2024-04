Evento! Começou festa de R$ 3 milhões de filha de influenciadora em resort de São Paulo

O grande evento começou! Nesta sexta-feira (12), os ex-BBB Viih Tube e Eliezer comemoram o primeiro dia da festa de 1 ano da Lua Di Felice, primogênita do casal. O evento, que terá duração de 3 dias, está sendo realizado no Tauá Resort, em Atibaia, no interior de São Paulo, e conta com uma mega organização, intitulada “Estrutura Lollapalooza", de acordo com a influencer.



De acordo com o cronograma, a decoração do primeiro dia é no tema "Chá da Alice", com festa do cabelo maluco, com direito a desfile, a festa principal vai acontecer no sábado, (13) e no domingo (14), será o encerramento do evento. A comemoração custou aproximadamente R$3 milhões, conta com cerca de 400 convidados, um bolo de 15 metros de diâmetro, mais 600 mil balões biodegradáveis e uma Line Up impecável, com Larissa Manoela, Mundo Bita, Bolofofos e muito mais.



Rebatendo críticas que vem recebendo sobre os gastos com o evento. "As pessoas falam: 'pra que isso tudo?”. "Elas não imaginam a quantidade de empregos que geramos para fazer o evento. Mais de 200 famílias sendo beneficiadas por conta disso. Depois da pandemia, o último setor que voltou a trabalhar e que ainda está se recuperando, é o de eventos. Às vezes as pessoas da internet gostam de militar, mas não sabem a quantidade. Tem gente do Brasil inteiro trabalhando com a gente", respondeu Eliezer. Confira!