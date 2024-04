Mesmo após música com homenagem, Gabily recebe unfollow do ex-affair MC Poze

Desabafou! Nesta sexta-feira (12), Gabily virou assunto na web. A cantora se manifestou em sua conta no X (antigo twitter), depois que MC Poze deixou de seguir a cantora nas redes sociais após reatar relacionamento com a mãe de três de seus cinco filhos, Vivi Noronha. A cantora viveu um affair com o MC no início de 2024, chegando a produzir uma música em homenagem a Poze.

Não sei porque tamanho espanto por conta disso n entendo o deboche tbm kkkk é meramente saudável e entendível pra quem tem “senso” uma pessoa que foi recém perdoada fazer por onde ser o melhor pra quem o perdoou! Eu bato palmas pela postura — Gabily (@Gabily) April 12, 2024 Gabily explicou aos fãs que a decisão ocorreu em conjunto, tudo foi conversado, antes de se tornar algo público, “o respeito e amizade permanecem, vocês estão criando rivalidade sozinhos”, concluiu a ex “De férias com ex”.



Em sua conta no Instagram, Gabily compartilhou com seus seguidores a nova versão da música que havia feito para MC Poze. O nome saiu de Vai Poze, para Vai Baby, e aproveitou para justificar a decisão, "Sobre a história da música… Já mandei derrubar o áudio da música, e lancei áudio novo sem o nome, tô esperando atualizarem o título que demora mais tempo! Deletei e enterrei… Gratidão", concluiu. Confira! Gabily explicou aos fãs que a decisão ocorreu em conjunto, tudo foi conversado, antes de se tornar algo público, “o respeito e amizade permanecem, vocês estão criando rivalidade sozinhos”, concluiu a ex “De férias com ex”.Em sua conta no Instagram, Gabily compartilhou com seus seguidores a nova versão da música que havia feito para MC Poze. O nome saiu de Vai Poze, para Vai Baby, e aproveitou para justificar a decisão, "Sobre a história da música… Já mandei derrubar o áudio da música, e lancei áudio novo sem o nome, tô esperando atualizarem o título que demora mais tempo! Deletei e enterrei… Gratidão", concluiu. Confira!