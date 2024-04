BBB 24: Maquiadora baiana faz homenagem para Davi

O Big Brother Brasil 24 termina na próxima terça-feira (16) e as torcidas estão a todo vapor na reta final do reality. A influencer e maquiadora Beberes, filha do cantor Tatau, viralizou na web ao fazer uma transformação para homenagear Davi, seu preferido para vencer o programa. No vídeo publicado neste domingo (14), que já acumula mais de 600 mil visualizações nas redes sociais, é possível ver o passo-a-passo do trabalho. "Ele é de Salvador! Minha torcida demonstrada em arte", escreveu a influencer no post.



‘Muito bom, filha’, elogiou Tatau, pai da maquiadora. ‘Meu Deus, você é braba’, afirmou Thamirys Borsan, apresentadora do Mesacast BBB. ‘Eu tô pasma, Beberes. Que talento”, escreveu a cantora Majur. Confira!