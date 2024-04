Vídeo: Viih Tube se pronuncia após polêmica com Manu Bahtidão

Viih Tube responde Manu Bahtidão após treta em festa



A influenciadora se manifestou após a cantora atrasar 2 horas e meia para o show que faria no aniversário de 1 ano de Lua pic.twitter.com/CwK9rYPkvU — Metrópoles (@Metropoles) April 14, 2024

A comemoração do primeiro ano de Lua Di Felice foi um evento e tanto! A festa de aniversário da filha dos influenciadores Viih Tube e Eliezer durou três dias e terminou neste domingo (14). Na madrugada, a mãe publicou alguns vídeos explicando a polêmica com Manu Bahtidão, depois que o cancelamento do show da cantora repercutiu negativamente na web.Manu era uma das atrações programadas para o segundo dia de festa, mas por conta de problemas com o jatinho que a levaria para o local, não chegou a tempo. O show estava marcado para às 17h, mas a cantora acabou chegando às 19h30.‘Ela já pediu desculpas e falou que vai reembolsar o valor. Foi tudo maravilhoso. E tenho certeza que não era dessa forma que ela queria’, afirmou Viih Tube. ‘Tenho visto muitas pessoas falando coisas negativas no momento, mas eu acho que não é a hora. Não quero essa energia. Está tudo bem. Essas coisas acontecem, e ela se esforçou para vir’. concluiu a ex-BBB.