Ator de "Todo mundo odeia o Chris" desembarca em São Paulo

Ele chegou! Depois de expressar amor pelo Brasil e ganhar milhões de seguidores no Instagram, Vincent Martella, o Greg de “Todo mundo odeia o Chris”, desembarcou em São Paulo nesta terça-feira (16), no Aeroporto de Guarulhos. O ator veio ao País para conceder uma entrevista ao programa “The Noite com Danilo Gentile”, do SBT. A participação vai ao ar nesta quarta-feira (17), a partir da 1h.



No fim de março, Vincent viralizou nas redes sociais por utilizar uma camiseta que estampava a frase: "Eu sou famoso no Brasil". Depois disso, os fãs brasileiros fizeram uma campanha e o ator, que na época possuía 2,4 milhões de seguidores no Instagram, hoje conta com mais de 6,2 milhões. Confira!