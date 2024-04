Vídeo: MC Chefin é alvo de operação por divulgar ‘rifas fakes’ e tem cordão apreendido

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação, nesta quarta-feira (17), para apurar o sorteio de rifas falsas nas redes sociais. Um dos alvos foi Nathanael Cauã Almeida de Souza, artista conhecido como Mc Chefin, Durante a ação, foi apreendido um cordão de ouro que pertencia ao cantor. Avaliada em R$ 500 mil, corrente pesa 1,5kg e exibe o símbolo do trevo de quatro folhas. Na peça, cravejada com diamantes, está escrita a frase: “Cada um com a sua sorte”.



Em pronunciamento no Instagram após a repercussão do caso, Chefin afirmou estar tranquilo diante da situação. "O bagulho está 'mó' paz, graças a Deus. Valeu, rapaziada? Os caras vieram aqui em casa, trataram a gente na moral, está ligado? Tenho nada para falar dos cara. Fora a mídia, que tipo, é um bagulhinho assim e os caras quer 'pá'. O bagulho é tranquilo. Os caras levaram o cordão para a investigação e é isso. Deus sabe do meu coração. Nem gosto de ficar me explicando porque quem tem que me julgar, falar de mim, é Deus. E o resto é o resto", explicou.

Chefin se pronunciou após ter seu

cordão apreendido pela polícia. pic.twitter.com/Dg5cxTH7xk — RAPRJ (@CanalRapRJ) April 17, 2024