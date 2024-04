Davi diz estar apenas ‘conhecendo’ a namorada e toma puxão de orelha de Ana Maria

Campeão do BBB 24, Daví Brito esteve na manhã desta quarta-feira (17) no programa 'Mais Você', da TV Globo, e participou do tradicional café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga. Em conversa bem humorada, o baiano deu detalhes do relacionamento com Mani Reggo e afirmou que o casal está apenas se ‘conhecendo’. Incomodada com a declaração, Ana Maria deu um puxão de orelha em Davi. Durante três meses dentro da casa, ele se referiu à Mani como ‘esposa’ diversas vezes e disse que pretendia se casar com a amada ao sair do reality.



Em determinado momento da conversa, Davi foi questionado pela apresentadora se já havia encontrado a namorada. "Você tinha dito que quando saísse ia encontrar sua esposa. Já se encontraram? Pois é, você falou que ia ser uma noite daquelas", perguntou Ana Maria. "Ainda não, tem que ter calma. Calabreso está atacado. Três meses sem ver a minha nega. Tenho que respirar um pouquinho porque o negócio vai ser sério. É hoje que o pau quebra", brincou Davi. "Estamos nos conhecendo. É um tempo de namoro, essa fase do conhecimento. Beijinhos, tomar sorvete na praia, ver o mar...", afirmou o campeão. Rapidamente a comunicadora rebateu a fala de Davi "Está querendo me enrolar nessa hora da manhã? Que é isso, menino? Você e ela já têm idade para namorar de verdade, não?", retrucou Ana Maria. "É que eu não vou direto ao assunto. O Sincerão foi lá no BBB, já acabou. Fim de jogo", disse o baiano.



Após o bate-papo, Mani foi convidada pela apresentadora para participar do programa ao vivo e Davi se declarou para a namorada "Demorou para falar comigo, hein? Você deu sorte. Venha me ver, dar meu beijinho. Foram três meses sem mim, tem que ser forte", pediu Davi.