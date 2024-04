BBB 24: Davi é aclamado por multidão no calçadão de Nova Iguaçu

A agenda de Davi Brito, campeão do BBB 24, segue agitada. Nesta quinta-feira (18), o baiano esteve no calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde participou de gravação com o humorista Diogo Defante. O ex-motorista de aplicativo recebeu o carinho dos fãs e foi ovacionado pela multidão. As cenas vão ao ar no programa ‘Domingão do Huck”, da TV Globo, no próximo dia (21).



“Davi, campeão do povo”, festejou um internauta. ‘’Cara, eu não estou acreditando. Davi está aqui em Nova Iguaçu’, vibrou outro. Assista!

FAMOSOS: Diogo Defante leva Davi para gravar no calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). pic.twitter.com/D0kUVw6P0U — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 18, 2024