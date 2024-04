Acabou! Gracyanne confirma fim do relacionamento com Belo

Terminou o casamento do cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa. A notícia foi confirmada na tarde desta quinta-feira (18) pela assessoria da musa fitness. "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual", diz a nota oficial.



Juntos desde 2007, os famosos se casaram em 2012. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o casal já estaria separado há 8 meses, mas segue morando na mesma casa. Enquanto Belo resolve o processo de mudança, também continuarão vivendo no local familiares e funcionários do cantor.