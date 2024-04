Davi detalha reencontro com a namorada, Mani: 'Dei uns beijinhos’

A agenda agitada de Davi após ele ser consagrado campeão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, não está sendo fácil. Internautas vem criticando a demora no reencontro dele com sua namorada, Mani Reggo, mas apesar da repercussão negativa, o baiano revelou que já reencontrou a namorada e revelou detalhes do encontro dos dois em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta sexta-feira (19). Segundo Davi eles conversaram e trocaram alguns beijinhos, na ocasião.



"Já vi minha namorada já, valeu? Conversei com ela ontem de noite, a gente tava lá no quartinho junto. Estou passando por uma série de trabalhos e agendas nesses últimos dias aqui na Globo. Eu fui campeão do "Big Brother", isso aqui é Globo, pô. Então, tem que ter noção e consciência de que eu tô cumprindo uma série de agendas e trabalhos, estou muito apertado. Mas não deixei, nunca vou deixar de não ter um tempinho pra ela. Então, tive meu tempinho com ela, já dei uns beijinhos, já abracei, já conversei com ela, tá tudo certo", contou o ex-brother.



Davi chegou a abrir uma live, nesta quinta-feira (19), mas ignorou perguntas que os internautas faziam sobre Mani. A atitude foi vista com estranheza pelos fãs e os rumores de que eles não estavam juntos começaram a surgir.

Davi foi aos stories do Instagram para falar um pouco mais do lançamento do seu documentário. No mesmo vídeo nosso menino aproveitou para reforçar que já encontrou com sua amada, Mani! pic.twitter.com/9YnAsCngMZ — Davi Brito (@davibritof) April 19, 2024