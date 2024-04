Em live, Boninho diz que escolheu Bia para ‘infernizar’ os Brothers no BBB24

Boninho, Diretor do BBB, participou de live no Instagram com Matteus, participante do BBB 24, nesta sexta-feira (19). Na transmissão, Boninho disse algumas curiosidades e confessou que Beatriz foi escolhida para ‘infernizar’ os outros participantes.



Durante a live de Matteus e Boninho no Instagram, Beatriz surgiu de forma repentina ao lado do gaúcho. O Diretor do reality, então, revelou o motivo pelo qual selecionou Beatriz para esta edição. “Sabe por que eu coloquei a Bia lá na casa? Só botei para infernizar vocês. Achei que vocês iam fazer o que o Nizam (Outro participante) fez, mandar ela ficar quieta, calar a boca.’’ Revelou o Diretor. “... Vocês resistiram a Bia. Parabéns, vocês foram incríveis. Ela é essa maluquice”. Completou o diretor em tom irônico



Marcada pelo seu jeito enérgico, Beatriz Reis foi muito criticada por em alguns momentos agir de forma intrusiva ao derrubar convidados, atitudes em show e suas ‘propagandas’ diárias. Atitudes que levaram o público a crer que tudo fazia parte de um personagem que a sister levou consigo para o reality.



Porém, Boninho garantiu na live que Beatriz é daquele jeitinho mesmo. ‘O primeiro ano que a gente a entrevistou, ela sabe disso e ela conta, todo mundo acha aqui que ela é um personagem, mas ela é essa maluquice toda. Tá aí, olha’, explicou o diretor.

Boninho disse que só colocou a Bia no BBB para aloprar o povo e que ela não é personagem pic.twitter.com/45GUF5snWJ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 19, 2024