Gracyanne Barbosa acredita no recomeço com Belo

Após anúncio de separação e confirmação pela assessoria de Gracyanne Barbosa, a musa fitness fez uma publicação no Instagram nesta sexta-feira (19), se posicionando sobre o fim do casamento com Belo.



"Oi galera, sei que vocês merecem uma postagem, um esclarecimento ou um pronunciamento como dizem. Estou desde ontem, tentando falar com vocês, mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do Belo, entende, né?



São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas.. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", disse ela sobre a estreia do show da turnê especial do artista com o grupo Soweto, em São Paulo.



"Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? Às vezes, só precisamos de um tempo, para colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", concluiu a influencer fitness.



Casados há 16 anos, o casal estaria enfrentando uma crise no casamento há oito meses. De acordo com com Leo Dias, a modelo confirmou que teve um caso extraconjugal com Gilson que frequentava a mesma academia que ela, e admitiu que errou com o ex marido. Ainda segundo o jornalista, Belo descobriu a traição, dando início a crise no casamento, e Gracyanne afirmou não estar mais se relacionando com nenhum dos dois no momento.