Karoline Lima fala sobre criação da filha: "Já nasceu famosa, rica e em berço de ouro"

Nesta segunda-feira (22), Karoline Lima, abriu seu coração sobre a experiência de criar sua filha Cecília, de quase 2 anos. A modelo, fez alguns stories no Instagram, revelando como tem contribuído para o desenvolvimento da filha, após ter despertado a curiosidade dos seguidores, ao verem Cecília descascando uma tangerina sozinha.



Nos stories publicados, Karoline afirma reconhecer os privilégios que Cecília possui, frutos de seu relacionamento passado com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira. "Já nasceu famosa, rica e em berço de ouro, mas eu nunca quis que ela crescesse mimada e chata, daquelas que sabem quem são. 'Sabe quem eu sou? Quem é minha mãe? Quem é meu pai?'. Nunca incentivei esse comportamento. E sempre deixei isso claro para todo mundo que fosse conviver com ela", afirmou a mãe.



Karoline expressou seu desejo de que Cecília seja "uma criança raiz", e explicou que hábitos como brincar na grama, se sujar, tomar banho de chuva, ficar com o pé cheio de areia e fazer coisa de criança, incentivaram muito o sensorial da filha. "Além disso, incentivou a independência dela. Se ela está brincando na grama e uma plantinha incomoda ela, ela vai tirar. Ela não vai esperar que venha uma pessoa para tirar e ajudá-la, ou começar a chorar. Se o pé dela está sujo de lama, ela vai limpar. Quer uma fruta? Então pega e come. Nunca fui aquela mãe que corta em pedacinhos, só no começo da introdução alimentar. O que eu podia dar para ela se virar, eu dava", concluiu.

Filha de Karoline Lima e Éder Militão revela talento ao descascar laranja com apenas um ano de idade pic.twitter.com/gRo2aDMFPg — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) April 22, 2024