É o Brasil do Brasil! Beatriz Reis ‘toca o terror’ na casa de Carlinhos Maia

Neste domingo (21), o influenciador Carlinhos Maia recebeu a ex-BBB Beatriz Reis em sua mansão em Alphaville, São Paulo. Nos vídeos publicados nos stories do comediante, é possível ver que ela fez de tudo: pediu tênis emprestado, entrou no closet, mexeu na decoração, deitou no balcão, fuçou a geladeira e muito mais. "Já invadi, tomei suco já e vou comer um bolo que eu tô vendo ali", disse a ex-sister. "Não, não vai comer o bolo não. Daqui a pouco você vai pra casa" brincou Carlinhos.



A visita da ex-BBB repercutiu muito nas redes sociais e os internautas não perdoaram. “Eu tenho uma leve impressão que ele se arrependeu de ter levado a Bia pra casa dele”, disse um usuário do X. “Gente ela não para de falarrrrr, socorro!” comentou uma seguidora. "Beatriz do Brás fazendo o terror na casa do Carlinhos Maia" ironizou outro. Veja!

Carlinhos Maia chocado que a Beatriz ainda é virgem: “uma pessoa virgem é rara hoje em dia” pic.twitter.com/qWqghhs799 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) April 22, 2024