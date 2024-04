Vídeo: Davi reaparece na web após término com Mani

Na manhã desta quarta-feira (24), Davi Brito, campeão do BBB 24, fez a primeira aparição nas redes sociais após confirmar o fim do relacionamento com Mani Reggo. O término do namoro, que aconteceu dias depois do baiano deixar o reality, causou polêmica na web. O casal estava junto há cerca de um ano e meio.



“Gente, o dia amanheceu bastante corrido. Já estamos a caminho do Rio de Janeiro para fazer mais uma gravação. Me ausentei um pouco das redes sociais porque precisava de um tempo para respirar um pouco. Mas já voltei. E voltamos com todo o vigor e força. Valeu, vamos para cima”, disse Davi dentro de um avião e sem citar o rompimento com Mani. Assista!

Davi posta novos story esclarecendo o sumiço nas redes, o campeão do BBB24 anunciou que vem novidades aí. Davi está indo pra o Rio de Janeiro para gravações!!! pic.twitter.com/bUBVHs0W8W — Central de Fãs Davi Brito (@davibritofas) April 24, 2024