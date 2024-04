Recomeço! Após separação, Belo se muda para mansão de R$ 10 milhões

Em busca de um recomeço após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa, Belo deixou a casa em que morou com a musa fitness por 16 anos e vai viver em uma mansão avaliada em R$ 10 milhões no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (23), funcionários foram vistos retirando os pertences do cantor da residência do ex-casal, que ficará em posse de Gracyanne, de acordo com processo de divórcio. Os famosos confirmaram a separação após a musa fitness revelar ter traído Belo com seu personal trainer, Gilson de Oliveira.