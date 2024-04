Ex-BBB Lucas Henrique expõe ataques gordofóbicos que sofre nas redes sociais

Lucas Henrique, participante da última edição do Big Brother Brasil, usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para denunciar os ataques gordofóbicos que vem sofrendo nas redes sociais. Através de um vídeo no Instagram, Lucas expôs alguns comentários ofensivos que recebeu e falou sobre o orgulho que tem do seu corpo atualmente, ressaltando que terapia e maturidade foram fundamentais para ele nesse processo de aceitação.



O brother afirmou que já esperava ser vítima de gordofobia: “Desde que eu entrei no Big Brother eu sabia que esse era um assunto que iria aparecer aqui fora. Por muito tempo, eu tive problemas com minha autoestima, com meu corpo e com a forma que eu me enxergava no mundo por comentários como esse”, desabafou. “Não são comentários como esses que vão fazer eu me sentir mais ou menos bonito. Esse é o corpo que eu tenho, que eu tenho orgulho de ser e habitar”.



Os colegas de confinamento comentaram a publicação, mostrando apoio ao Lucas. “Cada um oferece o que tem né? E infelizmente muitas pessoas na internet só tem a oferecer ódio, amei o vídeo Lucas, você é incrível e um ser cheio de luz que merece todo sucesso desse mundo. Voaaa e voaa bem alto, eu tô amando te acompanhar haha.” comentou a ex-sister Raquelle Cardozo. “Você é incrível, tenho muito orgulho de quem você é, e sua coragem de enfrentar tudo isso é linda de ver! Estou contigo e nunca vou largar sua mão. Chega de ataques, vamos viver em paz e espalhar muito amor por aí”, escreveu Leidy Elin.