MC Poze rebate comentários de que namorada teria ‘perdido o brilho’ após reconciliação

Nesta quinta-feira (25), MC Poze se pronunciou sobre as críticas que a namorada, Viviane Noronha, vem sofrendo na web desde que o casal anunciou ter reatado o relacionamento, em março. Nas redes sociais, o cantor rebateu comentários de que a influenciadora teria 'perdido o brilho' e que sua aparência se assemelhava a de uma criança de 14 anos. “Quem tem que ter brilho é vagalume”, iniciou o funkeiro. “Falaram que a minha minha neném está com corpinho de 15, 14 anos. Pô, está com três filhos e esse corpinho. Eu vou reclamar? Vou só agradecer. Vocês são malucos", concluiu o cantor. Assista!

- “Primeiro que quem tem que ter brilho é vagalume… Ou tu abaixa a tela do celular e aumenta o brilho até lá em cima” pic.twitter.com/VBTzJnl031 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 25, 2024