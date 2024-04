Jojo Todynho fala sobre suposto processo por agressão

Jojo Todynho usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (26), para responder aos rumores de que havia sido processada por agressão por uma colega de faculdade. A artista negou estar ciente de qualquer ação na justiça sobre o caso, mas deixou um recado “Te encontro nos tribunais". No final de março, a cantora se envolveu em uma confusão na porta da instituição onde cursa Direito, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, teria agredido uma estudante com um tapa na cara.



A notícia do processo foi divulgada nesta quinta-feira (25), na coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo. "Que processo, gente? Estou sabendo por vocês porque só posso falar sobre algo ou apresentar uma defesa quando for citada. Se estou sendo processada, vou processar também, porque falsa comunicação de crime, cabe processo. Calúnia e difamação também cabe processo. A gente tem que provar o que está dizendo. Estou muito tranquila. Se não tivesse dinheiro e ela supostamente tivesse tomado esse tapa na cara, porque não tomou, ia ficar por isso mesmo, não ia ter como pagar, mas ela está achando que vai tirar alguma coisa", iniciou Jojo.



A artista seguiu a conversa com os seguidores mandando uma indireta para a colega: "Processar é normal, todo mundo se processa. Agora, ganhar, tem que provar o que está sendo falado. Está tudo bem. Te encontro nos tribunais, minha colega de faculdade. Ela não tomou, mas, se ela me pegar em um dia que eu não tô legal, ela poderia ter tomado”, afirmou. “Eu não nasci pra ser vítima e não tenho esse perfil de vítima, prefiro ser processada por esse tapa na cara, que eu não dei, do que eu ficar com esse tapa na cara. Ia ser feião”, finalizou.

Jojo Todynho se manifesta sobre processo de colega - 1 pic.twitter.com/pbL7MBrmUn — WWLBD (@whatwouldlbdo) April 26, 2024 Jojo Todynho se manifesta sobre processo de colega - 2 pic.twitter.com/bEd0JWomz6 — WWLBD (@whatwouldlbdo) April 26, 2024