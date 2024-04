BBB 24: Beatriz é recebida por multidão em retorno ao Brás

Nesta sexta-feira (26), Beatriz Reis, quinta colocada no BBB 24, arrastou uma multidão durante primeira visita ao Brás desde que saiu do reality. Enquanto esteve no programa, diversas vezes ela exaltou o famoso bairro comercial de São Paulo e prometeu agradecer pessoalmente o apoio de lojistas com quem trabalhou na região. Dez dias após a Final, ela cumpriu a palavra e foi recebida com entusiasmo por dezenas de fãs. Em retribuição ao carinho, a ex-sister também foi presenteada com um certificado de gratidão pelos lojistas do Brás. Assista!

Beatriz no Brás sendo aclamada. É o Brasil do Brasil. #bbb24 pic.twitter.com/5Ecpg2YKWS — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 26, 2024